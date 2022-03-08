Из-за российско-украинской войны "скачут" курсы валют по всему миру

Европейские валюты просели, а деньги Австралии и Новой Зеландии укрепились

Из-за российского вторжения курс общеевропейской валюты евро застрял возле 22-месячного минимума. Крупный военный конфликт на континенте вредит европейскому бизнесу. Об этом пишет Reuters.

Читайте также: РФ резко расширила список "недружественных государств"

Сегодня курс Евро относительно доллара немного вырос – до 1,0859 доллара. Но это всё равно не слишком далеко от вчерашнего минимума в 1,0806 доллара. В целом с начала российского вторжения евро подешевел на 4% по отношению к доллару.

Британский фунт стерлингов пострадал вместе с евро и сейчас находится возле 16-месячного минимума. Сейчас за британский фунт дают 1,3121 за доллар.

Читайте также: Армия Украины уничтожила техники РФ на $3 млрд

Валюты стран сырьевых экспортеров наоборот заметно выросли. Так, например, произошло с австралийским и новозеландским долларом, которые вчера достигли четырехмесячных пиков.

Напомним, российский рубль упал до нового "антирекорда". Московскую биржу не открывают уже неделю, чтобы не усугубить ситуацию.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.