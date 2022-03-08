Россияне предлагали Терехову сдать Харьков
Коммунальные службы Харькова работают, город снабжен водой и теплом.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ему поступало предложение от российских оккупантов сдать Харьков
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"Мне поступило такое же сообщение, как чиновникам обладминистрации. Я не реагирую на это", - рассказал Терехов в эфире национального телемарафона.Он добавил, что коммунальные службы города работают, Харьков снабжен водой, теплом – там, где это возможно, там, где дома не разбиты и подлежат восстановлению. Напомним, что 7 марта зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что российские оккупанты предлагали ему начать переговоры о передаче власти в области. Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
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