Россияне предлагали Терехову сдать Харьков

Коммунальные службы Харькова работают, город снабжен водой и теплом.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ему поступало предложение от российских оккупантов сдать Харьков

Читайте также: К штурму Киева РФ планирует привлечь наемников

"Мне поступило такое же сообщение, как чиновникам обладминистрации. Я не реагирую на это", - рассказал Терехов в эфире национального телемарафона.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook