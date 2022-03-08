Пленные россияне будут работать на экономику Украины – МВД

В министерстве внутренних дел уверяют, что забота о военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику.

Пленные российские военные будут работать на восстановление экономики Украины, заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире украинских телеканалов.

Он заверил, что забота о военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику.

"Совершенно нет. Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции, то есть использование труда и т.п. То есть, все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины", - заявил Енин.

В то же время чиновник заверил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

"Именно это отличает нас от российского агрессора", – подчеркнул он.

Напомним, что Специалисты аппарата СНБО Украины разработали сайт Оккупант, предоставляющий информацию о российских военнопленных.