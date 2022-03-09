Нужно выстоять 7-10 дней, Путина заставят сесть за стол переговоров, — МВД

Украина важна для мира, а потому ему стоит играть в игру "снижения цены на газ", считают в министерстве.

Главу РФ Владимира Путина в конечном итоге заставят сесть за стол переговоров. Задача Украины заключается в том, чтобы она выстояла еще 7-10 дней. Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.

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По словам политика, Украина стала очень важной для мира. Сейчас он вынужден играть в игру "как снизить цену на газ". И именно "украинский вопрос" стал одним из главных элементов по снижению цены.

"РФ не может понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин. И им, прежде чем их принудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар — это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве)", — написал Денисенко.

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Советник министра объяснил, что сейчас основной задачей Украины является то, что нужно выстоять следующие 7-10 дней, после чего с высокой вероятностью Путина все же заставят начать переговоры.

"И каковы бы ни были результаты этих переговоров, Россию начнут выбрасывать из нефтегазового рынка глобального мира", — подчеркнул он.

Денисенко добавляет, что РФ могут заменить Иран, Венесуэла или страны Персидского залива.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" после вторжения в Украину "мертв" и его "не оживят".

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