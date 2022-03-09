Десятки умерших, 3 из них - дети: Последствия бомбардировок Сум

Россияне сбросили на жилые сектора три бомбы, ряд домов разрушены до основания.

На протяжении вторника, 8 марта, в Сумском районе в результате российских бомбардировок погибли десятки людей. Из них 3 являются детьми. Фото последствий и подробности опубликовал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

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Так, по словам политика, за вечер было сброшено три бомбы. Первое попадание было по жилым домам в Сумах.

"Эта история по праву может считаться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах", — написал он.

Бомба упала на один из частных домов, уничтожив его до основания. Все 9 человек, которые находились в доме, погибли. До основания были разрушены 6 домов, а в районе 20 домов разрушены частично.

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Среди 22 погибших 3 являются детьми. 8 человек, среди которых 5-летняя девочка, получили травмы.

Вторая бомба попала в жилой дом в селе Битица. Есть погибший и травмированный. А третья бомба попала в базу отдыха. 4 человека получили ранения, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из Сум успешно эвакуировали около 5 тыс человек.

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