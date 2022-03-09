Оккупанты обстреляли Северодонецк: погибли 10 человек

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Российские оккупанты вчера, 8 марта, несколько раз обстреляли Северодонецк (Луганская область). В результате погибли 10 человек, а еще 10 – ранены, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В сообщении говорится, что оккупанты вели огонь по жилым жомам Северодонецка. Кроме того, обстрелу вчера подвергся город Рубежное, который относится к Северодонецкому району Луганской области.

Гайдай подчеркнул, что вчера Северодонецк пережил самые страшные сутки с начала российского вторжения.

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Между тем, ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами. Российские войска продолжают попытки полностью окружить Киев. На южном направлении противник блокировал Мариуполь и теперь пытается захватить Николаев. Кроме того, оккупанты и пророссийские боевики пытаются выйти к границам донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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