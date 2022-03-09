В Чернигове в среду "зеленого коридора" не будет - глава ОГА

На данный момент из-за боевых действий невозможно открыть гуманитарный коридор.

В Чернигове, который находится под обстрелами российских оккупантов, сегодня, 9 марта, не будут открывать гуманитарный "зеленый" коридор. Из-за боев такой возможности нет, сообщил в своем Telegram-канале глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, открытие гуманитарного коридора для вывоза мирных жителей Чернигова обсуждалось вчера. Однако, на данный момент из-за боевых действий такой возможности нет.

Чаус подчеркнул, что некоторые жители Чернигова самостоятельно выезжают из города на своих автомобилях.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, Россия с момента вторжения в Украину уже потеряла убитыми и ранеными более 12 000 человек. Украинские военнослужащие уничтожили 317 танков и 1 070 боевых бронированных машин оккупантов. Кроме того, украинские защитники сбили 49 самолетов и 81 вертолет оккупантов.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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