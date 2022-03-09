Чернобыльская АЭС и все ее ядерные объекты остались без электричества - Укрэнерго

Атомная электростанция полностью обесточена из-за действий оккупантов.

Чернобыльская атомная электростанция, а также все ее ядерные объекты остались без электричества. Об этом сообщает Укрэнерго в своем Фейсбук.

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Напомним, что российские оккупанты заняли ЧАЭС в первый день войны - 24 февраля. На 14 день войны рашисты полностью обесточили станцию.

"Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможными ремонтные работы и возобновление энергопитания. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях," - отмечается в сообщении.

Отметим, что обесточенная АЭС несет огромную опасность человечеству. Например, на хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Им необходимо быть в постоянном охлаждении. Это возможно только при наличии электричества. Если его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Это приведет к возрастанию температуры в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду.

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Далее ветром радиоактивное облако может перенестись в другие регионы Украины, Беларуси, РФ, Европы. На объекте не работает вентиляция, что чревато облучению опасной дозой радиации всего персонала, который 14 день в заточении у рашистов.

Не работает система пожаротушения. То есть, если снаряд попадет в станцию, огромный риск при пожаре.

Также без электричества город Славутич. Отметим, что пока оккупанты находятся в Чернобыльской зоне, ремонтные работы невозможны из-за активных боевых действий.

Ранее мы писали, что Европейский союз попросил МАГАТЭ позаботиться об украинских атомных электростанциях. Отметим, что под контролем оккупантов - крупнейшая в Европе Запорожская АЭС и хранилище отработанного топлива и радиоактивных отходов в Чернобыле.