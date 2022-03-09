США отклонили предложение Польши по самолетам для ВСУ
США отклонили предложение Польши о передаче своих истребителей МиГ-29 на американскую базу в Германии для последующей передачи в руки ВСУ. Об этом пишет Reuters.
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"Соединенные Штаты стремятся ускорить поставки оружия в Украину. Но перспектива переброски боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий "вызывает серьезные опасения у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование", - сказал спикер Пентагона Джон Кирби.
Он заверил, что Вашингтон намерен продолжать консультации с Варшавой и другими союзниками по НАТО касательно поддержки Украины в ее противостоянии российскому вторжению.
Напомним, ранее в НАТО пообещали Украине передать свои самолеты советского производства, но до сих пор этого не сделали. Британия уговаривает Польшу отдать свои самолеты и обещает свою поддержку за это.
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