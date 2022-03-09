Кулеба жестко раскритиковал Германию

Берлин долго пытался дружить с Москвой и сейчас не спешит ужесточать санкции против РФ

Германия должна сделать больше для помощи Украине и для изоляции России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для немецкого издания Die Welt.

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"Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключением Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты", - написал Кулеба.

Глава украинской дипломатии напомнил, что Киев годами предупреждал Европу о российской угрозе и призывал не помогать Москве в реализации ее геополитических проектов.

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"Мы просили дать оружие, и в ответ слышали рассказы об "исторической ответственности", которая почему-то распространялась на россиян, но не на украинцев. Мы просили не строить "Северный поток-2". Но вы говорили, что это сугубо "коммерческий" проект. Мы предостерегали, что Путин - это зло такого масштаба, которого мир не видел 80 лет. Мы просили не повторять ошибок прошлого и остановить его до катастрофы. Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным", - написал Кулеба.

По словам украинского министра, хотя "Гитлер был уникальным злом", сегодня Украина вновь столкнулась с такими масштабами ненависти, горя и разрушений, которые "Украина и Европа не видели с 1940-х годов".

Напомним, элиты США требуют от Байдена закрыть небо над Украиной. Американские "политические тяжеловесы" обратились к президенту.

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