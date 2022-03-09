Зеленский пригрозил тем, кто "ищут ниточки в Россию"

Президент пообещал быстрый ответ по законам военного времени за попытки расколоть страну

Украинские политики, которые будут работать на раскол страны в интересах врага, получат ответ по законам военного времени. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом видеообращении.

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По его словам, сейчас поступают сигналы, что "кое-кто в Украине" решил бороться не за общую победу, а "за что-то свое личное, за собственную выгоду". В частности, Зеленский получил информацию о том, что некоторые политики "ищут ниточки в Россию" и снова работают на раскол страны.

"Я хочу сказать только одно и один раз. Вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым, как и полагается в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский упрекнул США за промедление с самолетами. НАТО всё никак не может решиться на передачу Украине старых самолетов.

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