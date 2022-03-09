В Киевской области оккупанты открыли огонь во время эвакуации населения: погиб полицейский

В Демидове российские военные решили не придерживаться договоренность и расстреляли зеленый коридор.

В городе Демидов, что в Киевской области, сегодня была организована эвакуация. Однако оккупанты открыли огонь, в результате которого есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на комментарий начальника полиции Киевской области - Андрея Небитова.

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Демидов - временно оккупированный город. 9 марта была договоренность о зеленом коридоре, однако оккупанты обстреляли украинских правоохранителей и мирных жителей. В результате обстрела погиб один полицейский, еще двое ранены.

"Сегодня во время эвакуации людей из оккупированного Демидова героически погиб полицейский Киевщины, старший сержант Алексей Пономаренко. Оккупанты открыли огонь в сторону правоохранителей и мирного населения," - сообщил Небитов в Фейсбуке.

Также начальник полиции отметил, что покойный Алексей отдал самое ценное, чтобы защитить мирных жителей.

"Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей," - подвел итог Андрей Небитов.

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