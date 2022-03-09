Под Херсоном пьяные оккупанты обстреляли мирных жителей

Сколько погибло жителей села Чернобаевка – пока не известно.

В селе Чернобаевка (Херсонская область) российские оккупанты разграбили магазин и в состоянии алкогольного опьянения открыли огонь по домам местных жителей. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных жителей.

В сообщении говорится, что оккупанты в селе Чернобаевка расстреляли мужчин, которые вступили с ними в спор. Сколько погибло людей – пока не известно.

По данным журналистов, сейчас большинство жителей Чернобаевки прячутся у себя в подвалах.

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Между тем, ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами. Российские войска продолжают попытки полностью окружить Киев. На южном направлении противник блокировал Мариуполь и теперь пытается захватить Николаев. Кроме того, оккупанты и пророссийские боевики пытаются выйти к границам донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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