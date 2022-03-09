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На Херсонщине оккупанты задержали 400 участников мирных акций

На подавление мирных митингов брошены подразделения Росгвардии.
 |  Автор: Виталий Кулак
На Херсонщине оккупанты задержали 400 участников мирных акций
Жители Херсона вышли на митинг / Скриншот видео / Telegram Геращенко

В Херсонской области российские оккупанты задержали более 400 человек, которые выходили на мирные акции протеста. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что на подавление мирных митингов против российской оккупации были брошены подразделения Росгвардии. Российские оккупанты задержали более 400 человек. Какова их дальнейшая судьба – пока не известно.

Нужно отметить, что жители многих населенных пунктов, которые временно оккупировали российские войска, выходят на акции протеста. Это мирные акции. У митингующих нет оружия, только украинские флаги. Однако, оккупанты все равно применяют оружие.

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Сегодня, 9 марта, митинг против оккупантов состоялся в Скадовске. В митинге участвовало до 100 человек.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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