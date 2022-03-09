Предателям Украины грозит пожизненное заточение в тюрьме.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении наказания за госизмену и мародерство. Так, предатели страны могут сесть на пожизненное. Об этом сообщают телеграм-канал "Реальная война".

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В законе отмечено, что ответственность за госизмену достигнет пожизненного срока. За мародерство можно получить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что о правках в законе заговорили еще в первых числах марта. Правоохранительный комитет ВРУ поддержал законопроект, который предлагает пересмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.

"Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", который предлагает в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения," - сообщают в "Слуге народа".

Ранее мы писали, что российский военный настолько хотел сдаться в плен украинцам, что отдал не только оружие, но и свою форму. На допросе в СБУ он сидел в свадебном костюме, который ему дали из жалости украинцы.