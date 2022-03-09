Ракету сбили, а ее хвостовая часть упала на территорию станции Шпичкиноу пгт Ясногорка.

Российские оккупанты ударили по позициям ВСУ в Краматорском районе Донецкой области из тактического ракетного комплекса "Искандер". Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции донецкой области.

В сообщении говорится, что удар "Искандера" произошел примерно в 09:00. Ракету сбили, а ее хвостовая часть упала на территорию станции Шпичкиноу пгт Ясногорка. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

Полиция призывает граждан не приближаться к взрывоопасным предметам, не прикасаться к ним.

Нужно отметить, что российские оккупанты и пророссийские боевики пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Однако, украинские военнослужащие отбивают атаки. Но оккупантам ужалось окружить Мариуполь, за который сейчас идут тяжелые бои.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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Оккупанты выпустили по Донбассу ракету "Искандер" / npu.gov.ua

Оккупанты выпустили по Донбассу ракету "Искандер" / npu.gov.ua