Оккупанты выпустили по Донбассу ракету "Искандер"
Российские оккупанты ударили по позициям ВСУ в Краматорском районе Донецкой области из тактического ракетного комплекса "Искандер". Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции донецкой области.
В сообщении говорится, что удар "Искандера" произошел примерно в 09:00. Ракету сбили, а ее хвостовая часть упала на территорию станции Шпичкиноу пгт Ясногорка. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.
Полиция призывает граждан не приближаться к взрывоопасным предметам, не прикасаться к ним.
Нужно отметить, что российские оккупанты и пророссийские боевики пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Однако, украинские военнослужащие отбивают атаки. Но оккупантам ужалось окружить Мариуполь, за который сейчас идут тяжелые бои.
Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.