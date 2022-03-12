В Николаеве оккупанты ночью обстреляли интернат и больницы

В результате вражеских обстрелов никто не погиб, но два человека были ранены.

Сегодня ночью, 12 марта, российские войска вновь подвергли обстрелам Николаевскую область. Под вражеским огнем оказались больницы, интернат и котельни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, в результате вражеских обстрелов никто не погиб, но два человека были ранены.

Ким подчеркнул, что российские оккупанты теперь начали размещаться в селах в частных жилых домах, и это мешает наносить по ним удары.

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Нужно отметить, что оккупанты уже несколько дней пытаются захватить Николаевскую область и Николаев. Они вошли в некоторые населенные пункты области, но Николаев они захватить не могут. Несколько дней шли бои за местный аэродром.

Ранее Ким сообщил, что российские войска планируют 17 марта провести ротацию, чтобы скрыть свое поражение под Николаевом.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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