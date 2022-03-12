Обстрел Василькова: горит склад боеприпасов – Нацполиция

Это уже второй обстрел Василькова в Киевской области.

Сегодня утром, 12 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по району военного аэродрома в Василькове Киевской области. Горит склад боеприпасов, сообщил в Facebook Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В сообщении говорится, что враг примерно в 07:00 выпустил по району военного аэродрома в Василькове 6 ракет. Попадание было в склад боеприпасов, началась детонация.

Были ли повреждены дома мирных жителей – пока не сообщается. Также пока ничего не говорится о погибших и пострадавших.

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На данный момент известно, что под обстрел в Василькове вновь попала нефтебаза. В результате попадания ракет она загорелась. 27 февраля российские оккупанты уже обстреливали эту нефтебазу. Тогда ее сотрудники сумели спасти 15 вагонов с дизельным топливом и 8 вагонов с сжиженным газом.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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