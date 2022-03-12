Жители Мелитополя на митинге требуют освободить мэра

11 марта российские оккупанты увезли мэра Ивана Федорова в неизвестном направлении.

В Мелитополе сегодня утром, 12 марта, местные жители вышли на акцию протеста, требуя, чтобы российские оккупанты отпустили задержанного мэра Ивана Федорова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, 2 тысячи человек собрались возле Мелитопольского городского совета. Они требуют освободить Федорова.

Напомним, вчера, 11 марта, российские оккупанты ворвались в городской кризисный центр, схватили Федорова и увезли его в неизвестном направлении. С тех пор он на связь не выходит.

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Это уже далеко не первый случай репрессий российских оккупантов на временно захваченной территории Украины. Так, в Херсонской области оккупанты задержали около 400 человек, которые выходили на мирные акции протеста.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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