Стратегический перелом еще не означает конец войны - Арестович

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже двигается к победе над российскими оккупантами.

Стратегический перелом, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский, уже наступил, но это еще не значит, что война с российскими оккупантами закончилось. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает "РБК-Украина".

"Стратегический перелом, о котором вчера говорил президент, наступил. Мы можем не бояться… Но нужно понимать, что стратегический перелом еще не означает конец войны", - подчеркнул Арестович.

Напомним, Владимир Зеленский вчера, 11 марта, сказал, что ВСУ уже достигли стратегического перелома в войне с Россией, которая 24 февраля вторглась в Украину. Он уверен, что Украина двигается к победе над российскими оккупантами.

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Между тем, украинские бойцы за первые 16 дней войны с Россией сбили 58 самолетов и 83 вертолета оккупантов. Всего российские войска по состоянию на утро 12 марта потеряли более 12 000 человек убитыми и ранеными.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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