Обстрел полигона под Львовом: Жертв уже 35

Большая часть пожаров на территории полигона потушена.

Россияне выпустили по военному полигону больше 30 ракет / Цаплиенко / Телеграм

В воскресенье, 13 марта, российская авиация обстреляла Яворовский полигон во Львовской области. Число жертв в результате атаки увеличилось и составило 35 человек. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация

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"Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями", – сказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По данным Львовской ОВА, по состоянию на 12:00 большая часть пожаров потушена. Спасатели обследуют территорию, продолжают разбор завалов.

Напомним, в Донецкой области россияне обстреляли эвакуационный поезд. Одна проводница погибла, еще одна ранена. УЗ сейчас проводит эвакуацию сотрудников и пассажиров, среди которых сотня детей.