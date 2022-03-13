Обстрел полигона под Львовом: Жертв уже 35
В воскресенье, 13 марта, российская авиация обстреляла Яворовский полигон во Львовской области. Число жертв в результате атаки увеличилось и составило 35 человек. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация
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"Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями", – сказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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По данным Львовской ОВА, по состоянию на 12:00 большая часть пожаров потушена. Спасатели обследуют территорию, продолжают разбор завалов.
Напомним, в Донецкой области россияне обстреляли эвакуационный поезд. Одна проводница погибла, еще одна ранена. УЗ сейчас проводит эвакуацию сотрудников и пассажиров, среди которых сотня детей.