РФ снова нанесла авиаудары: Пострадали Киев, Ровно и Житомирщина

В столице, например, российский снаряд попал в девятиэтажный дом.

В понедельник, 14 марта, РФ снова нанесла авиаудары по городам Украины. На этот раз пострадали Киев, Ровно и населенные пункты в Житомирской области. Подробности передает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

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Утром понедельника вражеский снаряд попал в одну из девятиэтажек, расположенной в Оболонском районе Киева. Из-за этого частично разрушилась лестничная клетка с первого по третий этажи, а также фасад дома с первого по девятый этажи. В квартирах на третьем и четвертом этажах произошел пожар.

По данным спасателей, один человек погиб, троих граждан госпитализировали, а остальным оказали помощь на месте. 63 человека эвакуировали, 15 человек спасли. Поиски продолжаются.

Фото разрушений в Киеве / t.me/dsns_telegram

Фото разрушений в Киеве / t.me/dsns_telegram

Фото разрушений в Киеве / t.me/dsns_telegram

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В это же время россияне нанесли ракетный удар по пгт Ставище, что на Житомирщине. Предварительно, были уничтожены семь административных зданий. Ранения получили четыре человека, пострадавших ищут.

Фото разрушений в Житомирской области / t.me/dsns_telegram

Что касается Ровно, то по данным главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, из-за авиаудара была повреждена телевизионная вышка у города. Из-за этого сейчас в регионе не работает телевидение и радиовещание.

Напомним, ранее папа Римский призвал РФ "прекратить резню" в Мариуполе.

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