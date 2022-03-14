РФ снова нанесла авиаудары: Пострадали Киев, Ровно и Житомирщина
В понедельник, 14 марта, РФ снова нанесла авиаудары по городам Украины. На этот раз пострадали Киев, Ровно и населенные пункты в Житомирской области. Подробности передает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.
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Утром понедельника вражеский снаряд попал в одну из девятиэтажек, расположенной в Оболонском районе Киева. Из-за этого частично разрушилась лестничная клетка с первого по третий этажи, а также фасад дома с первого по девятый этажи. В квартирах на третьем и четвертом этажах произошел пожар.
По данным спасателей, один человек погиб, троих граждан госпитализировали, а остальным оказали помощь на месте. 63 человека эвакуировали, 15 человек спасли. Поиски продолжаются.
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В это же время россияне нанесли ракетный удар по пгт Ставище, что на Житомирщине. Предварительно, были уничтожены семь административных зданий. Ранения получили четыре человека, пострадавших ищут.
Что касается Ровно, то по данным главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, из-за авиаудара была повреждена телевизионная вышка у города. Из-за этого сейчас в регионе не работает телевидение и радиовещание.
Напомним, ранее папа Римский призвал РФ "прекратить резню" в Мариуполе.
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