ВСУ нанесли контрудар под Изюмом

Российские оккупанты сейчас находятся в северной части города.

Бойцы ВСУ нанесли контрудар в Изюме Харьковской области. Об этом во время телемарафона рассказал советник министра МВД Вадим Денисенко.

По его словам, в результате контрнаступления в Изюме русские оккупанты были отброшены. Однако, они до сих пор находятся в северной части города.

В Изюме сейчас нет электричества, отопления и воды, проблемы с мобильной связью. Оккупанты мешают эвакуации мирных жителей.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 13 марта, российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, не достигли в наступлении значительных успехов. Бойцы ВСУ и Сил территориальной обороны нанесли несколько ударов по складам и полевым базам оккупантов.

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За прошедшие сутки украинские бойцы сбили четыре самолета и три вертолета российских оккупантов.

Напомним, утром 14 марта российские самолеты нанесли авиаудары по Киеву, Ровно и по населенным пунктам Житомирской области.

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