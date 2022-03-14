Гайдай о масштабах обстрелов Северодонецка: "Не хватает спасателей"
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об обстановке в регионе. Вражеские обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что спасателей буквально не хватает. Слова Гайдая передает пресс-служба ОВА на своей странице в Facebook.
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"Чего хочет добиться оккупант? В своих заявлениях россияне якобы несут мир, а на деле — уничтожают целые города. В Северодонецке вчера горели дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз и много других объектов. Обстрелы настолько масштабные, что не хватает спасателей — они просто не могут быть везде одновременно", — сказал Гайдай.
По словам политика, местные жители пытаются выехать из города, так как многим из них попросту негде жить.
Например, в воскресенье из-за обстрелов войсками РФ горели дома на улицах Агафонова, Вилесова, Гагарина, Гоголя, Курчатова, Шоссе строителей, проспекте Гвардейский.
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"Я родился в Северодонецке и могу понять, как болит сердце у беженцев, которые всю жизнь провели тут, в химическом треугольнике Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Закончится война, и мы отстроим эти города, вернем их научный потенциал", — подытожил Гайдай.
Ранее сообщалось, что РФ нанесла удары по Киеву, Ровно и Житомирской области.
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