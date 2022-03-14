Генштаб ВСУ: Войска РФ не достигли успехов в наступлении

В это же время в Беларуси уверяют, что их военные не будут участвовать в войне, сообщает ведомство.

За прошедшие сутки, 13 марта, войска РФ не достигли значительных успехов в наступлении. Состояние, положение и характер сил обороны остаются без существенных изменений. Об обстановке на 19-й день войны рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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В сообщении говорится, что ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре врага. Речь идет о складах и полевых базах. Целью является нарушение систем снабжения войск РФ на временно занятых территориях.

Также за сутки украинские военные уничтожили четыре самолета, три вертолета и БПЛА.

"Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании ранее занятых рубежей", — говорится в сообщении.

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В это же время фиксируются единичные случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе религиозных объектов, для размещения вооружения и техники.

Моральное состояния войск РФ снижается. Они отказываются выполнять приказы командиров. Например, в российском городе Белгород появился военный лагерь, где содержат военных, которые после лечения отказались возвращаться в свои подразделения, и военных, которые просто отказались участвовать в войне. В их отношении проводят досудебное расследование.

В свою очередь один из чиновников сил специальных операций Беларуси заявил, что белорусские военнослужащие участвовать в войне с Украиной не будут, подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским десантникам в плен сдался военный РФ, выросший в Одессе.

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