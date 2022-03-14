Кулеба призвал Запад обеспечить Украину оружием

Он также призвал ввести против России больше санкций.

Страны Запада должны предоставить Украине все необходимое оружие и ввести в отношении РФ больше санкций. Это поможет предотвратить большую войну, написал на своей странице в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина успешно сражается с российскими оккупантами. Однако, нашей стране нужно оружие.

Кулеба заявил, что поражение России, которая 24 февраля вторглась в Украину, будет означать, что в мире не будет новой большой войны.

Читайте также: Появилось видео жутких боев в Мариуполе

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров ввести в Украине бесполетную зону, так как российские самолеты наносят удары по городам и мирным жителям. Однако, НАТО отказалось "закрывать" украинское небо, опасаясь, что это может привести к войне с Россией.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.