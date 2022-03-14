Какие гуманитарные коридоры функционируют 14 марта - Денисова

Украинцы из наиболее пострадавших населенных пунктов смогут выехать по одиннадцати направлениям.

В Украине девятнадцатый день полномасштабной войны. Российские военные обстреливают и пытаются стереть с лица земли украинские города. Во многих городах, которые наиболее пострадали от военных действий, гуманитарная катастрофа. Какие "зеленые коридоры" будут функционировать в понедельник, 14 марта, рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

1. Из города Запорожья в Мариуполь Донецкой области (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для Мариуполя в сопровождении церковнослужителей будет следовать из Бердянска.

2. Из сел Богдановка и Новая Богдановка (Киевская область) в направлении города Бровары - автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

3. Из села Победа Киевской области в направлении Киева (Победа, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей направят из Киева.



4. Из села Бобрик Киевской области в направлении города Бровары (Бобрик – Богдановка – Бровары). Эвакуационные автобусы будут отправлены по маршруту из Броваров.



5. Из города Гостомель (военный городок) Киевской области в село Белогородка (Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитки – Петрушки – Белгородка – Киев). Для эвакуации людей отправят автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Шпитки, Михайловка-Рубежовка, Буча, Гостомель).

6. Из поселков Немишаево и Ворзель Киевской области в город Белогородка (Немешаево – Березовая – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белгородка). Для эвакуации людей направят автобусы по маршруту: Белогородка, Игнатовка, Гореничи, Стоянка, Мила, Мечта, Красный Хутор, Мих.Рубежовка, Ворзель, поворот на санаторий "Украина" ул. Рождественский, Немешаево, ЖД переезд "Рождественский железнодорожный", останов. Парк "Вечной Славы".

7. Из поселка Дмитровка Киевской области в село Белогородка (Дмитровка – Игнатовка – Мила – Петрушки – Белогородка). Для эвакуации направят автобусы по маршруту: Белгородка, Петрушки, Мила, Игнатовка, Дмитровка.



8. Из города Северодонецк Луганской области в город Славянск Донецкой области (Северодонецк — Лисичанск — Славянск (через Бахмух)).



9. Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная – Бахмут – Славянск).

10. Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области (Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск).

11. Из города Новоайдар Луганской области в город Славянск Донецкой области (Новоайдар — Северодонецк — Лисичанск — Славянск).

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