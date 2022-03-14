Израиль станет посредником на переговорах Киева и Москвы

В Офисе президента Украины рассказали о роли Израиля в российско-украинском урегулировании

Власти Израиля дали согласие на то, чтобы выступить посредником на российско-украинских переговорах. Об этом сообщил у себя в Фейсбук глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", - заявил Ермак.

Одним из первых гуманитарных решений, которые приняли израильские политики, стало разрешение на въезд для тех украинцев, чьи родственники уже находятся на территории Израиля.

Напомним, 14 марта стартовал четвертый раунд мирных переговоров между РФ и Украиной. Позиции Украины остаются неизменными, а именно прекращение огня, отвод всех российских войск и только после этого речь может идти о "соседских отношениях" и политическом урегулировании.

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