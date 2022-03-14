В 13 областях Украины школы возобновили обучение

Форма обучения зависит от ситуации с безопасностью в каждом конкретном регионе.

В 13 областях Украины школы возобновили образовательный процесс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, в 8 областях образовательный процесс начался частично. В 4 областях, в которые вторглись российские оккупанты, занятия не проводят.

Шкарлет подчеркнул, что форма обучения зависит от ситуации с безопасностью в каждом конкретном регионе. Вопрос возобновления обучения в обязательном порядке согласовывается с военной администрацией.

Читайте также: Появилось видео жутких боев в Мариуполе

Нужно отметить, что российские оккупанты, вторгшиеся 24 февраля в Украину, наносят артиллерийские и воздушные удары по населенным пунктам. В результате уже разрушено большое количество жилых домов и десятки школ.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.