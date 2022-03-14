Появились доказательства подготовки РФ химатаки против Украины - Центр стратегических коммуникаций

Российская пропаганда пытается обвинить Украину в наличии "химических лабораторий" и "создании ядерного оружия".

В Украине девятнадцатый день полномасштабной войны России против Украины. Российская пропаганда все дальше завирается, объясняя свои причины нападения. Одна из таких - это наличие неких лабораторий, которые разрабатывают ядерное оружие. Западные представители объясняют это тем, что РФ ищет причины применить собственное ядерное оружие против Украины.

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Так, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил, что появилось еще одно доказательство подготовки Россией химатаки против Украины. На временно оккупированных территориях выявлено присутствие специалистов-химиков.

Дело в том, что четыре дня назад после боя с рашистами возле Старомлиновки (Донецкая область) было уничтожено большое количество оккупантов. Среди найденных документов было обнаружено удостоверение офицера ВС РФ узкопрофильной специальности на имя Афтаева Александра Викторовича.

Документы рашиста, который предположительно мог заниматься химической атакой в Украине. / t.me/karpatska_sich

До своей смерти в Украине россиянин служил в военной части 21222. Это "Федеральное управление по безопасному сохранению и уничтожению химического оружия" в городе Пенза. До службы в армии Афтаев закончил "Саратовский военный институт биологической и химической безопасности".

Таким образом, можно предположить о подготовки РФ теракта против Украины с применением химоружия.

Ранее мы писали, что над Киевом была сбита вражеская ракета. Украинская ПВО сработала оперативно, однако осколки ракеты упали на спальный район, разрушив частично здание и полностью троллейбус.