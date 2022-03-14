Появились доказательства подготовки РФ химатаки против Украины - Центр стратегических коммуникаций
В Украине девятнадцатый день полномасштабной войны России против Украины. Российская пропаганда все дальше завирается, объясняя свои причины нападения. Одна из таких - это наличие неких лабораторий, которые разрабатывают ядерное оружие. Западные представители объясняют это тем, что РФ ищет причины применить собственное ядерное оружие против Украины.
Читайте также: В посольстве Китая не знают о просьбах России о военной помощи - ReutersТак, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил, что появилось еще одно доказательство подготовки Россией химатаки против Украины. На временно оккупированных территориях выявлено присутствие специалистов-химиков.
Дело в том, что четыре дня назад после боя с рашистами возле Старомлиновки (Донецкая область) было уничтожено большое количество оккупантов. Среди найденных документов было обнаружено удостоверение офицера ВС РФ узкопрофильной специальности на имя Афтаева Александра Викторовича.
До своей смерти в Украине россиянин служил в военной части 21222. Это "Федеральное управление по безопасному сохранению и уничтожению химического оружия" в городе Пенза. До службы в армии Афтаев закончил "Саратовский военный институт биологической и химической безопасности".
Таким образом, можно предположить о подготовки РФ теракта против Украины с применением химоружия.
Ранее мы писали, что над Киевом была сбита вражеская ракета. Украинская ПВО сработала оперативно, однако осколки ракеты упали на спальный район, разрушив частично здание и полностью троллейбус.