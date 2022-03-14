Горящий и полуразрушенный Мариуполь сняли на видео с воздуха

Российские оккупанты, не стесняясь, расстреливают из артиллерии и авиации жилые многоэтажки

Российские солдаты продолжают уничтожать Мариуполь, прекрасно понимая, что они делают. Видео с последствиями варварских бомбардировок и обстрелов города опубликовал полк "Азов".

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На опубликованных кадрах видны полуразрушенные окраины города. В момент съемки оператору удалось запечатлеть, как вражеские снаряды прилетают непосредственно в жилые многоэтажки, которые всё еще стоят. Также в кадр попали дымы от масштабных пожаров в городе.

"Так сегодня выглядит Мариуполь с неба. Именно с этого весеннего, открытого для врага неба круглые сутки летят авиабомбы на когда-то красивый приморский город. Остановить вражеских пилотов может только смерть. Они знают, что уничтожают гражданских и продолжают это делать", — заявили в "Азове".

Напомним, глава Луганской области заявил, что в Северодонецке не хватает спасателей для ликвидации последствий вражеских обстрелов. Российские войска атакуют объекты инфраструктуры и жилые кварталы, сказал политик.

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