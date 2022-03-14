Оккупанты нанесли авиаудар по Ахтырке

Точное количество жертв и пострадавших уточняется.

Российские оккупанты сегодня ночью, 14 марта, нанесли авиаудар по городу Ахтырка (Сумская область). В результате этого погибли три человека, рассказал в Facebook мэр Павел Кузьменко.

По его словам, оккупанты попали по жилому району. Разрушено несколько домов.

По предварительной информации, в результате авиаудара в Ахтырке погибли три человека. Однако, жертв и пострадавших может быть больше, так как продолжается разбор завалов.

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Нужно отметить, что сегодня ночью и утром оккупанты обстреляли не только Ахтырку, но также Киев, Ровно, населенные пункты в Киевской и Житомирской областях.

В Киеве, например, снаряды попали в 9-этажный жилой дом. В результате этого погиб один человек, а 12 человек ранены. Под Ровно в результате вражеского обстрела повреждена телевышка.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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