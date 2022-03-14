Следующие 2-3 недели будут решающими – МВД Украины

Российские оккупанты будут пытаться захватить Мариуполь и восточные регионы Украины.

Следующие 2-3 недели будут решающими для Украины, которая сражается с российскими оккупантами. Такое заявление в эфире "24 канала" сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, российские войска будут пытаться захватить Мариуполь и восточные регионы Украины. Поэтому перед бойцами ВСУ и Сил территориальной обороны стоит задача остановить под Мариуполем российских оккупантов.

Напомним, войска России вторглись в Украину 24 февраля. За первые 18 дней войны РФ потеряла более 12 000 человек убитыми и ранеными. Около 500-600 российских военнослужащих сдались в плен. За это время украинские бойцы подбили 389 танков и 1240 боевых бронированных машин оккупантов. Кроме того, сбили 77 самолетов и 90 вертолетов оккупантов.

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Также уничтожено большое количество российской автомобильной техники, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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