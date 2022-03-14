Спасатели критикуют советника главы МВД за данные по обстрелам

Антона Геращенко призвали не называть адреса обстрелов врага до тех пор, пока это не сделают официальные источники.

В ГСЧС раскритиковали советника главы МВД Антона Геращенко, который своими сообщениями после обстрела врага может способствовать корректировке огня оккупантов. Такое заявление в Facebook сделала спикер ГСЧС в г. Киев Светлана Водолага.

Она, в частности, критикует советника главы МВД за то, что он, опережая официальные источники, называет адреса обстрелов российских оккупантов, и поэтому они могут корректировать огонь.

Водолага потребовала, чтобы Геращенко не называл адреса обстрелов врага до тех пор, пока это не сделают официальные источники.

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Российские войска сегодня продолжили обстреливать населенные пункты, в результате чего гибнет гражданское население. Так, в Киеве снаряды попали в 9-этажный жилой дом. В результате этого погиб один человек, а 12 человек ранены. В Ахтырке в результате авиаудара погибли три человека.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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