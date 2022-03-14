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Россияне хотят взрывать боеприпасы напротив энергоблока Запорожской АЭС

В ближайший час оккупанты хотят "утилизировать" свои боеприпасы прямо на территории атомной станции.
Россияне хотят взрывать боеприпасы напротив энергоблока Запорожской АЭС
Последствия обстрела ЗАЭС 4 марта. / t.me/energoatom_ua

Энергоатом выступил со срочным заявлением, которое грозит самыми худшими последствиями. В ближайший час россияне планируют начать "утилизировать" боеприпасы прямо на территории Запорожской АЭС.

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Напомним, что самая большая в Европе атомная электростанция находится под оккупацией рашистов. Сначала они заминировали побережье водохранилища возле ЗАЭС, теперь хотят взрывать боеприпасы напротив энергоблока Запорожской АЭС. 

Для места "утилизации" оккупанты выбрали площадку возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Это означает, что рашисты будут взрывать боеприпасы напротив первого энергоблока станции.

Ранее мы писали, что сотрудники Чернобыльской АЭС уже не в состоянии проводить работы в полном формате. Станция занята рашистами с первых дней войны, поэтому ротации смены не было уже больше двух недель. Работники морально и физически выжаты.

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