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СБУ показали допрос оккупанта, который родом из Днепра: Тут я изменщик, и там

Кадровый офицер ВС РФ в 2014 году изменил Украине, став на сторону оккупантов.
СБУ показали допрос оккупанта, который родом из Днепра: Тут я изменщик, и там
Мужчина проживал в Крыму после российской аннексии. / СБУ

На допрос СБУ попал российский оккупант, который родом из Днепра. Изменщик родины в 2014 году стал на сторону рашистов. Мужчина поздно осознал, что пошел воевать против своей же семьи, которая проживает в разных частях Украины, поэтому сдался в плен. Видео допроса появилось в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Оккупант - уроженец Днепропетровской области, кадровый офицер российских вооруженных сил. Военную специальность получил в Полтавском военном институте связи.

Спустя 8 лет предатель родины пошел воевать против Украины, однако в последний момент вспомнил об украинских родственниках: "В Николаеве - родной племянник, в Харькове - родные тетя и дядя, три брата и сестра". После чего сдался в плен украинцам.

Мужчина заявил, что теперь жалеет за прежним Харьковом, который разбомбили россияне. На допросе оккупант осознает, что прощения ему не будет.

"Болит, что и тут я изменщик, и там. Я весь изменщик," - объясняет свои чувства рашист. 

Ранее мы писали, что россияне хотят взорвать боеприпасы напротив энергоблока на Запорожской АЭС. Рашисты оккупировали станцию, что грозит ядерной катастрофой для всего мира.

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