Венгрия отказалась поставлять оружие Украине после обстрела Яворовского полигона

Еще в конце февраля премьер-министр Венгрии отказывал в поставках оружия Украине.

Венгрия в очередной раз показала свою неоднозначную позицию по отношению к войне в Украине. После российского авиаудара по базе во Львовской области 13 марта, страна боится поставлять оружие в Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Отметим, что 13 марта Россия нанесла удар по Яворовскому полигону на Львовщине. В результате обстрела базы погибли 9 человек, еще 57 получили травмы и находятся в больнице.

РФ объясняют авиаудар ликвидацией иностранных военных, которые приехали воевать за Украину. / t.me/Pravda_Gerashchenko

Военный полигон находится в нескольких десятках километров от страны-члена НАТО Польши. Из-за чего Венгрия опасается поставлять оружие в Украину.

"Удар по базе возле Львова подтверждает опасность поставки оружия Киеву, поэтому Венгрия останется при своем решении и не отправит в Украину войска или оружие," - заявил Петер Сийярто.

Отметим, что 27 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что их страна не будет поставлять оружие Украине, а также через их страну не пройдут гуманитарные машины с военной помощью других стран.

Ранее мы писали, что итоги российско-украинских переговоров будут вечером. Зеленский отметил сложность беседы, а также подчеркнул важность не падать духом и держаться всем украинцам мужественно.