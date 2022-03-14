Венгрия отказалась поставлять оружие Украине после обстрела Яворовского полигона
Венгрия в очередной раз показала свою неоднозначную позицию по отношению к войне в Украине. После российского авиаудара по базе во Львовской области 13 марта, страна боится поставлять оружие в Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Читайте также: 10 раненых на Яворовском полигоне в тяжелом состоянии – глава ОВАОтметим, что 13 марта Россия нанесла удар по Яворовскому полигону на Львовщине. В результате обстрела базы погибли 9 человек, еще 57 получили травмы и находятся в больнице.
Военный полигон находится в нескольких десятках километров от страны-члена НАТО Польши. Из-за чего Венгрия опасается поставлять оружие в Украину.
"Удар по базе возле Львова подтверждает опасность поставки оружия Киеву, поэтому Венгрия останется при своем решении и не отправит в Украину войска или оружие," - заявил Петер Сийярто.
Отметим, что 27 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что их страна не будет поставлять оружие Украине, а также через их страну не пройдут гуманитарные машины с военной помощью других стран.
Ранее мы писали, что итоги российско-украинских переговоров будут вечером. Зеленский отметил сложность беседы, а также подчеркнул важность не падать духом и держаться всем украинцам мужественно.