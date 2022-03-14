Зеленский о сложных переговорах с РФ: Итоги будут вечером

У россиян такие потери, что они уже не знают, где искать резервы, сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идущие сегодня, 14 марта, мирные переговоры с Россией. Процесс сложный. Его итоги стоит ждать к вечеру. Об этом политик сказал в рамках традиционного видеообращения.

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По словам Зеленского, ВСУ держатся мужественно и креативно.

"Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервов. Где искать помощь. Помощь себе, помощь оккупанту. Это жалко", — сказал он.

В это же время у украинцев нет права расслабиться. Россия готовилась к войне десятки лет. Она накопила значительный военный ресурс "ради зла", а также ради того, чтобы подчинить себе соседние страны.

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"И ради уничтожения Украины, Европы, какой мы ее знаем, которую мы ценим, — подчеркнул президент.

Поэтому, добавил он, нужно держаться и бороться для победы. Чтобы настал заслуженный и честный мир, в том числе с гарантиями безопасности для Украины.

"И чтобы положить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах. Сегодня уже началась видеовстреча делегаций. Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером обязательно доложим", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк рассказал, как проходят переговоры с россиянами. Хоть разговор тяжелый, но он идет.

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