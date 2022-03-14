10 раненых на Яворовском полигоне в тяжелом состоянии – глава ОВА
На данный момент 10 человек, которые были ранены в результате авиаудара российских оккупантов по Яворовскому полигону, находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал во время брифинга глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По его словам, в результате авиаудара по Яворовскому полигону никто из иностранных граждан не пострадал.
Напомним, 13 марта оккупанты выпустили более 30 крылатых ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи. По предварительным данным, погибли 35 человек, а 135 – ранены.
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Представитель Министерства обороны Маркиян Лубкивский опроверг распространенную российскими журналистами информацию о якобы гибели 180 иностранных наемников на Яворовском полигоне. Эту информацию он назвал российской пропагандой.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.
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