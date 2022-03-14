В РФ и Беларуси открыли лагеря для наемников из Сирии

Россия хочет использовать сирийских наемников в войне против Украины.

В Ростовской области России и в Гомельской области Беларуси открыли лагеря по подготовке наемников из Сирии для войны в Украине. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что лагеря для подготовки сирийских наемников находятся недалеко от украинской границы.

По данным Генштаба ВСУ, в Сирии открыты центры вербовки наемников. Примерно 400 сирийских боевиков уже находятся в России.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин разрешил набирать наемников для войны в Украине. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, якобы 16 000 наемников хотят воевать в Украине.

Читайте также: Появилось видео жутких боев в Мариуполе

Между тем, Россия уже потеряла в Украине более 12 000 человек убитыми и ранеными. Около 500-600 российских военнослужащих сдались в плен.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.