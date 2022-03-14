Оккупанты взорвали боеприпасы возле Запорожской АЭС

Взрыв произвели возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.

Российские оккупанты взорвали боеприпасы на площадке Запорожской АЭС, тем самым создав угрозу новой ядерной катастрофы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Энергоатома.

В сообщении говорится, что взрыв произвели возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. Во время взрыва персонал станции был вынужден покинуть свои рабочие места.

Энергоатом подчеркнул, что российские оккупанты планируют и дальше осуществлять взрывы на ЗАЭС.

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Напомним, несколько дней назад российские войска обстреляли из танков Запорожскую АЭС. В результате начался пожар, который, к счастью, своевременно ликвидировали. Потом оккупанты захватили площадку этой атомной станции и сделали на ее территории военную базу.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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