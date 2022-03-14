Гайдай о Луганщине: Нет такого населенного пункта, где не было бы обстрелов

Глава Луганской ОВА ранее сообщал об оккупации 70% области.

Линия фронта, занятая ВСУ, держится в тех же рамках, где они и были, однако обстрелы не заканчиваются по всей линии. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай во время включения в единый телемарафон.

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В Луганской области бесконечно длятся обстрелы, происходят возгорания в жилых домах, а люди испытывают гуманитарную катастрофу. Практически отсутствует мобильная связь, перебиты линии электроэнергии и отопления. Несколько дней назад Сергей Гайдай назвал неутешительные цифры оккупации области - 70% территорий временно оккупированы россиянами.

Возгорания в Северодонецке в результате обстрелов рашистами. / t.me/severodonetsk

Возгорания в Северодонецке в результате обстрелов рашистами. / t.me/severodonetsk

"Нет такого населенного пункта, где не было бы обстрелов. С утра до ночи стреляют по Попасной, Рубежному, Северодонецку, Лисичанску, Кременной. В большинстве - бьют по жилым кварталам, школам, критической инфраструктуре - вода, газ, электрика," - сообщил Гайдай.

Возгорания в Северодонецке в результате обстрелов рашистами. / t.me/severodonetsk

Ранее мы писали, что Венгрия отказалась в очередной рас поставлять оружие в Украины. В этот раз руководство страны объяснило решение обстрелом россиянами военного полигона во Львовской области. Данная база находится всего в нескольких десятках километров от страны НАТО - Польши.