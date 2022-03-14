Американские врачи открыли под Львовом полевой госпиталь

Во Львовской области, недалеко от Львова, американские врачи открыли полевой госпиталь, в котором во время войны будут бесплатно всем нуждающимся оказывать медицинскую помощь. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в госпитале можно получить неотложную медпомощь, хирургическую помощь, стационарные и амбулаторные медицинские услуги.

В госпитале работают около 100 медиков. Одновременно они могут принять 60 человек.

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Напомним, 24 февраля Россия вторглась в Украину. Сейчас украинские защитники ведут тяжелые бои с оккупантами. На данный момент Россия уже потеряла в нашей стране более 12 000 человек убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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