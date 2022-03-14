У оккупантов серьезные кадровые проблемы - Минобороны

На данный момент Россия уже потеряла в Украине более 12 000 человек убитыми и ранеными.

У российских войск, вторгшихся 24 февраля в Украину, уже есть кадровые проблемы. Такое заявление сегодня, 14 марта, сделал представитель Центра оперативного информирования Минобороны Украины Леонид Матюхин.

По его словам, у погибших оккупантов изъяли документы военнослужащих Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Это является одним из свидетельств того, что российские войска испытывают нехватку в личном составе.

Напомним, Россия вторглась в Украину24 февраля. На данный момент Россия уже потеряла в нашей стране более 12 000 человек убитыми и ранеными. Главные оперативные направления российских оккупантов сейчас – Донецкая и Луганская области, Мариуполь и Николаев.

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Ранее сообщалось, что украинские бойцы нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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