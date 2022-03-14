Оккупанты расстреляли физика-экспериментатора Василия Кладька в Ворзеле
Мужчина приехал на Киевщину, чтобы эвакуировать свою семью.
Российские оккупанты расстреляли в Ворзеле физика-экспериментатора Василия Кладька. Об этом сообщили в НАН Украины.
Читайте также: В Ирпене расстреляли журналиста New York TimesКладько был заместителем директора Института физики имени В.Е. Лашкарева НАН Украины. Мужчина прибыл в Киевскую область, чтобы вывезти из Ворзеля свою семью в более безопасное место.
Как стало известно из сообщения НАН, жена с внуками успели эвакуироваться, а 65-летний физик задержался в Ворзеле, когда в город зашли рашисты.
Ранее мы писали, что Подоляк сообщил о паузе в переговорах с РФ до завтра. Владимир Зеленский и сам член делегации назвали четвертый раунд переговоров сложными.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: