Оккупанты расстреляли физика-экспериментатора Василия Кладька в Ворзеле

Мужчина приехал на Киевщину, чтобы эвакуировать свою семью.

Василий Петрович Кладько был расстрелян рашистами, которые зашли в Ворзель. / Википедия

Российские оккупанты расстреляли в Ворзеле физика-экспериментатора Василия Кладька. Об этом сообщили в НАН Украины.

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Кладько был заместителем директора Института физики имени В.Е. Лашкарева НАН Украины. Мужчина прибыл в Киевскую область, чтобы вывезти из Ворзеля свою семью в более безопасное место.

Как стало известно из сообщения НАН, жена с внуками успели эвакуироваться, а 65-летний физик задержался в Ворзеле, когда в город зашли рашисты.

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