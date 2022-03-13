В Ирпене расстреляли журналиста New York Times

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине" - говорится в сообщении полиции.

Еще один журналист ранен / Полиция Киевской обл

В Ирпене Киевской области российские войска расстреляли американского журналиста. Еще один ранен. Его пытаются эвакуировать. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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"В районе Романовского моста оккупанты открыли огонь по машине двух журналистов New York Times! 51-летний корреспондент убит, а его коллега ранен. В настоящее время правоохранители пытаются вывезти потерпевшего из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Полиция Киевской обл

Полиция Киевской обл

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"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора" - заявил Андрей Небитов.

Тем временем советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что второго американского журналиста привезли в киевскую больницу Ахмадет.

"В больницу Охматдет привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь" - говорится в сообщении.

В больницу Охматдет привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о том, что похищен мэр еще одного города в Запорожской области.