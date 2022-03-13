В Ирпене расстреляли журналиста New York Times
В Ирпене Киевской области российские войска расстреляли американского журналиста. Еще один ранен. Его пытаются эвакуировать. Об этом сообщает полиция Киевской области.
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"В районе Романовского моста оккупанты открыли огонь по машине двух журналистов New York Times! 51-летний корреспондент убит, а его коллега ранен. В настоящее время правоохранители пытаются вывезти потерпевшего из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.
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"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора" - заявил Андрей Небитов.
Тем временем советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что второго американского журналиста привезли в киевскую больницу Ахмадет.
"В больницу Охматдет привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь" - говорится в сообщении.
В больницу Охматдет привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь.
Ранее сообщалось о том, что похищен мэр еще одного города в Запорожской области.