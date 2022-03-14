В результате авиаудара по телевышке в Ровенской области погибли 9 человек

В деревне Антополь прогремели два взрыва в районе 5:20 утра.

14 марта, примерно в 5:20 утра, по телебашне в селе Антополь Ровенской области были зафиксированы два взрыва. Административное здание превратилось в руины. Сейчас стало известно о потерях в результате авиаударов. Об этом сообщают в Нацполиции.

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В результате авиаудара рашистов по телевышке погибли 9 человек, еще 9 получили ранения. Около 20 полицейских вместе со спасателями разбирают завалы админздания, которое расположено возле телебашни. Под ними и были найдены мертвыми мирные жители.

Под завалами были найдены мертвыми 9 человек. / Национальная полиция

Ранее мы писали, что рашисты разрушили канализационное очистное сооружение в Запорожской области. Теперь без фильтрации воды попадают прямо в Днепр. Как сообщает глава Запорожской ОВА, пока восстановление функционирования очистных сооружений невозможно.