Спасатели ГСЧС Украины проводят поисковые работы.

Сегодня, 14 марта, российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Харькова. В результате разрушен 4-этажный дом, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

Были ли жертвы и пострадавшие в результате этого обстрела – пока не сообщается. Эта информация сейчас уточняется.

Завалы разбирают 22 бойца ГСЧС. Привлечено 5 единиц специальной техники.

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Российские войска сегодня ночью и утром обстреляли Киев, Ровно, Ахтырку и другие города. В Киеве, например, снаряды попали в 9-этажный жилой дом. В результате этого погиб один человек, а 12 человек ранены.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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