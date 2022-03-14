Россияне разрушили канализационные очистные сооружения под Василевкой

Теперь сточные воды попадают в Днепр.

Россияне разрушили очистные сооружения эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения, который расположен возле Василевки, в деревне Верхняя Криница, в Запорожской области. Теперь отходы попадают в Днепр. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Губернатор показал фотографии, которые принес "русский мир" в постройку канализационной насосной станции №1, что подает сточные воды на очистные сооружения канализации. Также повреждены административное здание и линия электропередач.

Сточные воды из-за разрушенной станции теперь попадают в Днепр. / t.me/starukhofficial

Сточные воды из-за разрушенной станции теперь попадают в Днепр. / t.me/starukhofficial

Сточные воды из-за разрушенной станции теперь попадают в Днепр. / t.me/starukhofficial

Старух подчеркнул, что сейчас восстановление функционирования очистных сооружений невозможно. Необходим капитальный ремонт и оборудование помповой станции. Обратные воды из города сейчас попадают без очищения в Днепр.

Сточные воды из-за разрушенной станции теперь попадают в Днепр. / t.me/starukhofficial

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Ремонтные работы будут проведены только в том случае, если у коммунальщиков появится доступ к объектам.

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