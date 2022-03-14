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Мэру Николаева оккупанты предложили сотрудничество

Александр Сенкевич показал переписку, как оккупанты предложили сдать город. Мэр послал их за русским кораблем.
Мэру Николаева оккупанты предложили сотрудничество
Мэр Николаева показал предложение от рашистов. / facebook.com/SenkevichNikolaev

Мэру Николаева Александру Сенкевичу российские оккупанты предложили сотрудничество. Рашисты "позаботятся" о мирных жителях и семье политика взамен на сдачу города, на что у Сенкевича последовал логический ответ. Об этом он рассказал в Фейсбуке.

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Политик опубликовал в Фейсбуке переписку, где видно, что те пытаются смс-ками воевать с украинской властью. За данное предложение Александр послал рашистов за русским кораблем и предложил сдаться украинской власти.

"Похоже, моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе - сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых," - подписал Сенкевич.

Сенкевич послал рашистов вслед за русским кораблем. / facebook.com/SenkevichNikolaev
Сенкевич послал рашистов вслед за русским кораблем. / facebook.com/SenkevichNikolaev

Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины опровергает причастность к обстрелу Донецка. Как отмечает представитель Минобороны, это российская ракета, а ее запуск был нужен для пропагандисткой линии, что якобы Украины обстреливает мирных жителей. 

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