Мэру Николаева оккупанты предложили сотрудничество

Александр Сенкевич показал переписку, как оккупанты предложили сдать город. Мэр послал их за русским кораблем.

Мэру Николаева Александру Сенкевичу российские оккупанты предложили сотрудничество. Рашисты "позаботятся" о мирных жителях и семье политика взамен на сдачу города, на что у Сенкевича последовал логический ответ. Об этом он рассказал в Фейсбуке.

Читайте также: Российские войска обстреливают Николаев

Политик опубликовал в Фейсбуке переписку, где видно, что те пытаются смс-ками воевать с украинской властью. За данное предложение Александр послал рашистов за русским кораблем и предложил сдаться украинской власти.

"Похоже, моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе - сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых," - подписал Сенкевич.

Сенкевич послал рашистов вслед за русским кораблем. / facebook.com/SenkevichNikolaev

Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины опровергает причастность к обстрелу Донецка. Как отмечает представитель Минобороны, это российская ракета, а ее запуск был нужен для пропагандисткой линии, что якобы Украины обстреливает мирных жителей.